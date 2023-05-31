Подмосковье 31 мая 2023, 15:38 Расписание электричек на Казанском направлении изменится до 10 июля из-за подготовки к запуску МЦД-3

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График движения пригородных поездов на участке от Казанского вокзала до станции Выхино изменится. На отрезке пути будут готовиться к запуску МЦД-3. Работы продлятся до 10 июля, сообщили в подмосковном минтрансе.

Также вместо экспрессов в рейс могут выходить обычные поезда. ЦППК задействуют современные ЭП2Д, которые оснастили кондиционерами, мягкими сиденьями, велокреплениями и всем необходимым для маломобильных пассажиров.

«Количество обычных рейсов, на которых заняты ЭП2Д, тоже не сократилось. А по маршрутам экспрессов они будут ездить в то время, когда не заняты на основных», — уточнили в министерстве.

Часть поездов временно отменят, а у некоторых скорректируют маршрут и количество остановок. Другие проследуют только до Выхино и обратно. Интервалы движения также увеличат. В часы пик они составят до 10 минут, в остальное время — 30-40 минут.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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