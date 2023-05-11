Подмосковье 11 мая 2023, 10:54 Расписание электричек Ленинградского направления МЖД изменится с 11 по 29 мая АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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Расписание движения пригородных поездов и экспрессов изменится на Ленинградском направлении с 11 по 29 мая в Подмосковье. Это необходимо для проведения работ по модернизации станции Крюково, которую проводят для запуска МЦД-3.

Как сообщили в Минтрансе, поезда не будут ходить в будние дни, с 10:30 до 15:00, на участках Москва — Крюково — Москва и Москва — Тверь — Москва. Интервалы движения увеличат до 20 минут, а после 20:00 — до 40 минут. При этом часть поездов отменять, а часть будет следовать до станций Сходня и Химки.

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Узнать обновленный график движения жители могут на стендах станций и на сайте РЖД.

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