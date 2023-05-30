Подмосковье 30 мая 2023, 09:33 Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 30 мая из-за ремонта станции Крюково ОАО «РЖД»

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Минтранс Подмосковья предупредил о временном изменении в расписании поездов Ленинградского направления. Из-за модернизации инфраструктуры на станции Крюково, в период с 30 мая по 4 июня некоторые пригородные электрички будут ходить реже.

В будние дни поезда на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будут ходить по измененному расписанию, при этом часть поездов будет отменена. Интервалы движения увеличатся, а некоторые поезда будут идти без остановок на участке от Крюково до Ленинградского вокзала.

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В выходные дни электрички на участке Москва — Клин тоже будут ходить реже: интервалы движения увеличены до 40 минут в течение всего дня. Некоторые поезда отменят, другие могут следовать без привычных остановок.

Ознакомиться с перечнем отменных поездов и уточнить все детали измененного расписания можно на сайте МТППК.

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