Подмосковье 11 июля 2023, 10:30 Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 17 июля по 4 августа МТППК

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Жителей Подмосковья предупреждают об изменении расписания некоторых пригородных поездов Ленинградского направления с 17 июля по 4 августа. В региональном Минтрансе уточнили, что корректировки вызваны работой по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково.

В будние дни пригородные поезда на участках Москва — Тверь и Москва — Конаково будут ходить по измененному расписанию, а часть электричек будет отменена. В это время также увеличат интервалы движения поездов: до станции Ховрино интервал увеличили до 20 минут, до Ленинградского вокзала — до 30 минут. Из Москвы с 10:30 до 14:30 движения транспорта не будет.

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Чтобы добраться до центра, жителям Подмосковья рекомендуют воспользоваться станцией Ховрино — там можно совершить пересадку на Замоскворецкую линию метро.

С графиком движения поездов можно ознакомиться на сайте МТППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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