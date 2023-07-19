19 июля 2023, 15:56
Расписание электричек Курского и Рижского направлений изменится 23 июля
Поезда Курского и Рижского направлений МЖД и МЦД-2 будут ходить по измененному расписанию 23 июля. Это нужно для переключения станции Каланчевская на цифровую систему управления.
Технологическое окно назначено с 5:00 до 20:00. За это время железнодорожники переключат на «цифру» третий главный путь на станции и перегоне до Курского вокзала.
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Минтранс Подмосковья предупредил пассажиров, что во время работ электрички от станции Москва-Пассажирская-Курская до Рижской будут ходить по одному пути в реверсивном режиме. В связи с этим расписание существенно изменилось: некоторые поезда отменили, другие проследуют по более короткому маршруту.
Заранее ознакомиться с актуальным расписанием можно на вокзалах и остановках, официальном сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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