Подмосковье 19 мая 2023, 18:15 Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в конце мая ОА"Центральная ППК"

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Расписание некоторых пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится в конце мая. Корректировки внесут из-за ремонта на участке Шиферная — Пески. Об этом сообщил Минтранс Московской области со ссылкой на МЖД.

Технологические «окна» запланировали 22 и 23 мая с 06:00 до 16:00, с 06:25 24 мая до 14:25 26 мая и 29 и 30 мая с 06:25 до 14:25.

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«Обращаем внимание пассажиров, что это отразится на графике движения поездов, курсирующих на участках: Москва — Раменское — Ипподром — Виноградово — 88 км — Голутвин, Москва — Куровская — Шатура — Черусти, Рязань-1 — Дивово — Голутвин, Рязань-1 — Ясаково, Рязань-1 — Сасово, Рязань-1 — Узуново», — сообщили в ведомстве.

В указанные дни часть электричек выведут из расписания.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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