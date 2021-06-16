Расписание электричек Казанского направления изменят до 15 июля в Подмосковье
График движения электричек Казанского направления в Подмосковье изменится до середины июля. Расписание станет другим с 21 июня.
Изменения продлят до 15 июля. По будням часть поездов будут следовать по укороченному маршруту. Это коснется утренних и дневных часов.
Также у некоторых пригородных электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Об этом сообщили в МЖД.
Ремонтно-путевые работы пройдут на участках Луховицы — Щурово — Голутвин, Листвянка — Лесок, Алпатьево — Фруктовая
Изменения затронут и станцию Рязань-1. Пассажиров призвали внимательно изучить изменения в расписании поездов.
Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайт «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».