Расписание электричек Казанского направления изменят до 15 июля в Подмосковье

График движения электричек Казанского направления в Подмосковье изменится до середины июля. Расписание станет другим с 21 июня.

Изменения продлят до 15 июля. По будням часть поездов будут следовать по укороченному маршруту. Это коснется утренних и дневных часов.

Также у некоторых пригородных электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. Об этом сообщили в МЖД.

Ремонтно-путевые работы пройдут на участках Луховицы — Щурово — Голутвин, Листвянка — Лесок, Алпатьево — Фруктовая пресс-служба МЖД.

Изменения затронут и станцию Рязань-1. Пассажиров призвали внимательно изучить изменения в расписании поездов.

Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайт «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».