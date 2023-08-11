Подмосковье 11 августа 2023, 13:45 Расписание электричек Казанского направления изменится в выходные Московская железная дорога

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В предстоящие выходные изменится расписание электричек Казанского направления МЖД. В это время будут вести подготовку к запуску МЦД-3, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы проведут с 02:00 12 августа до 02:00 14 августа.

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Электрички на перегоне Москва-Пассажирская — Казанская — Перово будут курсировать по одному пути в реверсивном режиме.

«В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте, ряд поездов проследует по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания», — уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 20 станций МЦД в 2023 году.

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