Подмосковье 09 августа 2023, 13:05 Расписание электричек Казанского направления изменится с 12 по 14 августа АО "Центральная ППК"

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С 12 по 14 августа на Казанском направлении временно изменится график движения пригородных поездов. Корректировки вызваны подготовкой к запуску МЦД-3. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

С 02:00 12 августа до 02:00 14 августа закроется один из главных путей участка Казанский вокзал — Перово. В это время поезда будут ездить по трем другим путям.

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До Казанского вокзала поезда будут ходить с увеличенными интервалами движения от 10 до 20 минут. Днем они могут увеличиться до 40 минут.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении и на сайте перевозчика.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в регионе рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Уже с сентября перерывы между электричками сократятся с 20 до шести минут.

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