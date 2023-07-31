31 июля 2023, 09:59
Расписание электричек Казанского направления изменится до 3 августа
Для работ по строительству тоннеля временно закроют один из главных путей на участке Москва-Казанская — Перово. Из-за этого временно изменится расписание поездов, предупредили в Минтрансе Подмосковья.
Работы на железной дороге ведутся к запуску МЦД-3. До 3 августа поезда будут ходить по оставшимся трем путям, из-за чего часть электричек отменили, работу других скорректировали. Некоторые рейсы укорочены от станции Перово, а до Казанского вокзала электрички проследуют с увеличенным интервалом движения.
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Узнать актуальное расписание поездов можно на официальном сайте ЦППК.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
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