Расписание некоторых электричек Ярославского направления временно изменится в Подмосковье | 360°

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Расписание некоторых электричек Ярославского направления временно изменится в Подмосковье

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Расписание пригородных электричек Ярославского направления изменят в Подмосковье во второй половине сентября — начале октября. Другими станут время прибытия и количество остановок на маршруте.

Пассажиров предупредили, что изменения коснутся поездов, движущихся 16, 19, 21, 23, 28, 28 и 30 сентября, а также 3, 5 и 7 октября. Электрички, движущиеся между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, будут идти по укороченному маршруту или будут убраны из расписания. Также с 20 по 23 сентября поезда, идущие в область, не будут останавливаться на платформах Лось, Перловская и Тайнинская.

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Узнать расписание с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах или онлайн на сайте РЖД.

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