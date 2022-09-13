Расписание некоторых электричек Ярославского направления временно изменится в Подмосковье | 360°

Подмосковье 13 сентября 2022, 10:17 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Расписание некоторых электричек Ярославского направления временно изменится в Подмосковье

Читать 360tv в

Расписание пригородных электричек Ярославского направления изменят в Подмосковье во второй половине сентября — начале октября. Другими станут время прибытия и количество остановок на маршруте.

Пассажиров предупредили, что изменения коснутся поездов, движущихся 16, 19, 21, 23, 28, 28 и 30 сентября, а также 3, 5 и 7 октября. Электрички, движущиеся между Москвой и станциями Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад и Александров, будут идти по укороченному маршруту или будут убраны из расписания. Также с 20 по 23 сентября поезда, идущие в область, не будут останавливаться на платформах Лось, Перловская и Тайнинская.

Реклама

Узнать расписание с изменениями можно на вокзалах и остановочных пунктах или онлайн на сайте РЖД.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на открытии первого участка трассы М12 Москва — Казань. Его смогли запустить на три месяца раньше срока.

0 0 0 0 0 0