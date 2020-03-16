16 марта 2020, 19:11
Расписание электричек Ярославского направления изменится с 18 по 20 марта
Пригородные поезда Ярославского направления МЖД будут ходить по другому расписанию 18, 19 и 20 марта. Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Мытищи.
Перерывы в расписании будут преимущественно в ночное время с 22:30 до 05:00, чтобы изменения не нарушали планы пассажиров.
Несколько электричек, в том числе экспрессов, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино и Пушкино с 18 по 20 марта выведут из расписания.
У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.
С 20:50 до 00:20 часть электричек из Москвы проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лось, Перловская и Тайнинская.
Ознакомиться с временным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».