Расписание электричек Ярославского направления изменится с 18 по 20 марта

Пригородные поезда Ярославского направления МЖД будут ходить по другому расписанию 18, 19 и 20 марта. Изменения связаны с плановыми ремонтно-путевыми работами на станции Мытищи.

Перерывы в расписании будут преимущественно в ночное время с 22:30 до 05:00, чтобы изменения не нарушали планы пассажиров.

Несколько электричек, в том числе экспрессов, которые курсируют между Москвой и станциями Мытищи, Монино, Фрязино и Пушкино с 18 по 20 марта выведут из расписания.

У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

С 20:50 до 00:20 часть электричек из Москвы проследуют без остановок на платформах Москва-3, Маленковская, Яуза, Северянин, Лось, Перловская и Тайнинская.

Ознакомиться с временным расписанием можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».