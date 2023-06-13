Подмосковье 13 июня 2023, 20:01 Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится в июне "Московская Железная дорога"

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С 14 по 30 июня на Горьковском направлении Московской железной дороги изменится расписание пригородных поездов. В это время будут перестраивать станцию Москва-пассажирская Курская, сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Некоторые поезда с маршрутами между Курским вокзалом, станциями Нижегородская, Балашиха, Ольгино, Железнодорожная, Фрязево, Ногинск, Павловский Посад, Электрогорск и Крутое выведут из расписания. Интервалы движения части электричек увеличатся. Также ряд составов проследуют без остановки на станции.

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На участке от Курского вокзала до станции Нижегородская железнодорожники завершили строительство и переключили движение поездов на новые двухпутные путепроводы через Нижнюю Сыромятническую улицу и мост через реку Яуза.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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