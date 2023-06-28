28 июня 2023, 12:30
Расписание электричек Горьковского направления МЖД изменится с 30 июня
Расписание движения пригородных поездов изменится на Горьковском направлении МЖД с 30 июня по 23 июля. Это связано с подготовительными работами по переключению второго главного пути, который обеспечит сквозное движение от соединительной ветви Каланчевская — Курский вокзал до станции «Железнодорожная».
В Минтрансе добавили, что на время работ некоторые пригородные поезда не будут останавливаться на Курском вокзале и будут следовать от станции «Нижегородская» и «Серп и Молот». В МЖД попросили пассажиров отнестись к работам с пониманием и заранее ознакомиться с расписанием движения поездов.
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