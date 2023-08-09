Подмосковье 09 августа 2023, 16:49 Расписание электричек Горьковского направления изменится с 10 по 14 августа АО "Центральная ППК"

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С 10 по 14 августа график движения пригородных поездов на Горьковском направлении скорректируют. В этом время будут реконструировать станцию Железнодорожная и модернизировать системы управления движением на участке Железнодорожная — Реутов, сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

«С 22:50 10 августа до 03:50 14 августа будет закрыта часть путей на станции Железнодорожная, по которым транзитные поезда следуют без остановки. Более половины поездов будут следовать по третьему и четвертому главным путям на участке Железнодорожная — Реутов», — уточнили в ведомстве.

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Ряд электричек выведут из расписания. В пятницу интервалы между поездами в часы пик увеличат от/до Нижегородской до 20 минут, от/до Курского вокзала — до 40 минут. В другое время время между составами составит до 40 минут, в выходные — до 1,5 часа.

Некоторые электрички пропустят остановки на станциях Ольгино, Кучино, Салтыковская, Никольское. При движении из Москвы у некоторых поездов изменят количество остановок, на участке Реутов — Ольгино интервалы движения увеличат до 1,5 часа.

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