Подмосковье 13 апреля 2023, 12:43 Расписание электричек четырех направлений МЖД изменится со второй половины апреля Минтранс Подмосковья

Читать 360tv в

Расписание пригородных поездов четырех направлений МЖД изменится с 15 апреля из-за модернизации инфраструктуры. Некоторые поезда изменят график движения, а часть из них временно выведут.

Как рассказали в Минтрансе, на Киевском направлении на станции Москва-Пассажирская — Киевская проведут путевое развитие с 15 апреля по 19 мая. Четвертый путь станции будет закрыт, движение по остальным будет открыто. Работы будут вести круглосуточно, чтобы выполнить их в срок — за 35 суток. Из расписания выведут несколько аэроэкспрессов в аэропорт Внуково и электричек, двигающихся между столицей и станцией Солнечная. Некоторые поезда будут двигаться по укороченному маршруту до станции Минская.

Реклама

На Ярославском направлении по вторникам и четвергам с 17 апреля по 25 мая, за исключением праздничных дней, будет изменено расписание поездов из-за работ на Северной железной дороге.

Также на Курском направлении будут модернизировать объекты энергообеспечения на участке Красный Строитель — Подольск с 16 по 29 апреля. Изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений.

Узнать актуальное расписание пассажиры могут на сайте или в мобильном приложении РЖД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что безопасный ж/д переход в Люберцах откроют к запуску МЦД-3. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».