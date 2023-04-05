Подмосковье 05 апреля 2023, 12:32 Жителей Подмосковья предупредили об изменении расписания экспрессов до аэропортов Внуково и Шереметьево Аэроэкспресс

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Расписание экспрессов до аэропортов Внуково и Шереметьево изменится в апреле. Об этом предупредил Минтранс Подмосковья.

Уже с 3 апреля по 20 мая изменилось расписание поездов в направлении аэропорта Внуково. Часть рейсов будет отменена.

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Также, с 3 по 29 апреля изменено расписание поездов до аэропорта Шереметьево. Пассажиров просят заранее планировать поездку и уточнять время движения поездов на сайте «Аэроэкспресс».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске МЦД-3 в Химках в августе. Благодаря новому транспортному узлу в округе пассажиропоток вырастет в два раза и охватит около 70 тысяч человек.

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