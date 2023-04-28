Подмосковье 28 апреля 2023, 17:54 Расписание движения некоторых поездов Ленинградского направления МЖД изменится 28 апреля АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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В связи с продолжением работ по модернизации ж/д инфраструктуры станции Крюково в рамках подготовки к запуску МЦД-3 28 апреля изменится расписание движения некоторых пригородных поездов. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья со ссылкой на МТППК.

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Пригородные поезда на участках Москва – Тверь и Москва – Конаково будут ходить по изменённому расписанию, часть поездов будет отменена. Интервалы движения поездов увеличатся.

С полным перечнем изменений можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также найти актуальное расписание и приобрести билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Просим заранее планировать свои поездки.

Источник: АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».