Подмосковье 20 июля 2023, 22:31 Расписание движения электропоездов на Киевском направлении МЖД изменится 22 и 23 июля Минтранс Подмосковья

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В связи с проведением работ по модернизации системы перед запуском МЦД-4 в период с 22 по 23 июля изменится график движения пригородных поездов на Киевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

С 00:30 22 июля до 3:30 23 июля путь из Москвы на участке Апрелевка — Селятино будет закрыт. В это время электрички проследуют в реверсивном режиме по участку в сторону столицы. Около 40% рейсов выведут из расписания, интервалы движения увеличат до 60 минут. Часть поездов проследуют без остановок на некоторых станциях. Время отправления последнего поезда с вокзала изменено на 23:47.

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Информация об актуальном расписанием движения пригородных поездов доступна в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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