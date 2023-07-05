Подмосковье 05 июля 2023, 01:30 Расписание движения электричек на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД изменят 8 и 9 июля Минтранс Подмосковья

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График движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД, а также на МЦД-1 изменится 8 и 9 июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки связаны с проведением работ по сдвигу пути.

В период с 8 по 10 июля движение электричек в сторону Москвы на участке Бескудниково — Савеловский вокзал будет закрыто. В это время составы проследуют по участку от Москвы.

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В связи с ограничениями часть поездов выведут из расписания, в некоторых случаях интервал движения электричек увеличится до 1,5 часа. Рейсы будут следовать по измененному режиму остановок, время отправления последних составов от конечных пунктов также скорректируют.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно в мобильном приложении или на официальном сайте ЦППК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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