Подмосковье 19 декабря 2023, 15:23 Расписание автобусов в поселке Менделеево изменят по просьбам жителей Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Вопросы транспортного обслуживания обсудили на встрече с жителями поселка Менделеево под Солнечногорском. Расписание автобусов изменят, чтобы гражданам было удобнее добираться на работу.

Участниками встречи стали первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай, муниципальный депутат Антон Никулин и представители «Мострансавто».

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Жители попросили перевозчика перенести первый автобусный рейс на раннее утро. Это важно, так как большая часть жителей поселка Менделеево работает в Москве.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Приняли решение сдвинуть время отправления на более раннее. До конца декабря перевозчик в тестовом режиме введет в расписание маршрут на более ранний выезд с населенного пункта. После чего со стороны администрации совместно с жителями проанализируем ситуацию. В случае положительного эффекта введем это расписание на постоянной основе», — сказал Александр Мамлай.

На две недели в тестовом режиме уже запустили дополнительные рейсы по трем маршрутам. Так, первый рейс автобуса № 350 будет отправляться в 5:20. Также в будни рейс № 390 будет отправляться в 5:40, а на маршруте № 476 — в 5:50. Подробнее ознакомиться с расписанием можно в Telegram-канале территориального управления Ржавки-Менделеево.

Напомним, о сбоях в работе общественного транспорта жители могут сообщить на горячую линию: 8 (800) 201-67-47.

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