Подмосковье 30 мая 2023, 22:18 Расписание Аэроэкспрессов во Внуково изменится в начале июня из-за подготовки к запуску МЦД-4

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График движения Аэроэкспрессов в аэропорт Внуково изменится 2 и 3 июня. Корректировки внесут из-за подготовки к запуску МЦД-4. Часть составов отменят, сообщили в минтрансе Московской области.

«2 июня в аэропорт проследуют поезда отправлением с Киевского вокзала в 10:00, 12:00, 13:54 и в 22:00, из аэропорта — в 9:00, 11:00, 13:00 и 21:00», — уточнили в министерстве.

Другие поезда отменят. Уже 3 июня до трех часов дня не будет рейсов с Киевского вокзала в воздушную гавань, до двух часов дня — из аэропорта. С четырех часов аэроэкспрессы во Внуково будут курсировать без изменений в расписании. Однако шестичасовой состав отменят.

Из Внуково аэроэкспрессы будут курсировать 4 июня по расписанию с трех часов дня. следовать по графику с 15:00. Рейс в 17:00 отменят, а шестичасовой состав отправится в 17:57.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. При этом в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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