28 июля 2023, 15:16
Расписание аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 29 и 30 июля
Плановые работы на железной дороге станут причиной изменения расписания поездов «Аэроэкспресса» в Шереметьево. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В выходные дни — 29 и 30 июля — поезда в аэропорт Шереметьево будут ходить реже и по измененному расписанию. Интервалы увеличатся, часть рейсов отменят.
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Добраться в аэропорт можно будет на автобусах «Аэроэкспресс» № 1195 от станции метро «Ховрино». Маршрут проходит по платной трассе без дополнительных остановок в пути, время поездки составит 20 минут.
Подробная информация и расписание находятся на сайте и в мобильном приложении. Уточнить информацию можно по телефонам горячей линии 8-800-700-33-77 и у сотрудников компании в терминалах.
В Мытищах продолжается строительство четырехполосной дороги «Осташковское шоссе — деревня Ульянково». Работы планируют завершить к 1 сентября этого года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Аэропорт Шереметьево
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