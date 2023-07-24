Подмосковье 24 июля 2023, 20:02 Расписание аэроэкспрессов в Шереметьеве изменится с 29 июля по 30 августа Минтранс Подмосковья

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С 29 июля по 30 августа изменится расписание движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево. Несколько поездов отменят, интервалы между ними увеличат до трех часов, сообщили в Минтрансе Московской области.

«В период „окон“ будут проводить работы по строительству улично-дорожной сети. Для этого закроют путь „из Москвы“ на участке от Савеловской до Бескудниково. Работы проводятся в выходные дни, когда пассажиропоток наименьший», — уточнили в ведомстве.

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В этот период до воздушной гавани можно добраться автобусами № 1195 от станции метро «Ховрино». График движения можно найти на сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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