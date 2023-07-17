Подмосковье 17 июля 2023, 19:12 Расписание аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится 19 и 20 июля Международный аэропорт Шереметьево

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График движения аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево изменится 19 и 20 июля. Это связано с проведением работ на железной дороге по вечерам и ранним утром.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, несколько рейсов будут отменены, а некоторые поезда проследуют от и до Савеловского вокзала.

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Узнать подробнее о расписании аэроэкспрессов можно на сайте, в мобильном приложении и у сотрудников компании в терминалах.

Добраться до аэропорта в эти дни также можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Они отправляются каждые 15 минут с 05:50 до 00:05, из аэропорта — с 06:28 до 00:43. Поездка займет около 20 минут. Узнать расписание движения экспресс-автобусов можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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