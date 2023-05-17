Подмосковье 17 мая 2023, 10:04 Расписание «Аэроэкспрессов» до аэропорта Домодедово изменилось в часы пик Аэроэкспресс

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Автобусы «Аэроэкспресса» стали отправляться до аэропорта Домодедово каждые 15 минут в часы пик. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В «Аэроэкспрессе» отметили, что режим работы экспресс-автобусов № 1185 между станцией метро Домодедовская и аэропортом Домодедово стал удобнее. Кроме того, на линию вывели два дополнительных туристических автобуса большого класса.

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В менее загруженное время интервал по-прежнему составляет 20 минут. Время в пути занимает около 40 минут, а при отсутствии пробок — 20.

Жителям Подмосковья напоминают, что с 15 мая тарифы для поездок на экспресс-автобусах в аэропорт Домодедово изменились. Так, тариф «Туда-Обратно» можно приобрести за 400 рублей, а разовую поездку — за 250 рублей. Тарифы группы «Подписка» останутся прежними.

Приобрести билеты на автобус можно на сайте «Аэроэкспресс», в мобильном приложении, при посадке у водителя — доступна оплата банковской картой, картой «Тройка» или наличными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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