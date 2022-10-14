Сразу 26 пар поженились в Наро-Фоминске за день до отправки мужчин в зону СВО | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 12:53 Поделиться Telegram

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Viber Сразу 26 пар поженились в Наро-Фоминске за день до отправки мужчин в зону СВО

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Сразу 26 пар поженились в ЗАГСе Наро-Фоминска за сутки до отправки мужчин в зону специальной военной операции. Призванные на службу могут заключить брак в день подачи заявления.

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В числе новобрачных — Дмитрий и Елизавета. Они заключили брак уже во второй раз: после первого было расставание, но впереди — вновь разлука.

«Да, так бывает. Мы восстанавливаем свой брак. Раньше были женаты, потом развелись и вот опять решили зарегистрировать свои отношения. Мы уже 20 лет вместе», — рассказала девушка.

По ее словам, она верит в то, что будет хорошо.

Муж вернется, и мы еще отгуляем нашу свадьбу на белом теплоходе Елизавета.

Ее супруг получил повестку и отправился на учебную подготовку в один из мобилизационных центров Подмосковья.

«Когда вернусь, дом будем строить, планов много. Со своей женой я бы и в разведку пошел», — поделился мужчина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку всем семьям мобилизованных. Он подчеркнул, что есть их контакты и адреса.

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