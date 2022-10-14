Сразу 26 пар поженились в Наро-Фоминске за день до отправки мужчин в зону СВО | 360°

Все новости

Спорт

15 октября 2022, 19:46

Российский теннисист Медведев впервые стал отцом

Подмосковье

15 октября 2022, 19:30

Мечту 9-летнего мальчика из Егорьевска исполнили в Подмосковье

Реклама

Наука

15 октября 2022, 19:13

Россия профинансирует проект инновационных ядерных реакторов МАГАТЭ

Спецоперация

15 октября 2022, 19:09

СМИ Украины выдали декорации к фильму за российскую технику

Власть

15 октября 2022, 19:04

Медведев пристыдил Макрона за хамские слова о роли России на Кавказе

Спецоперация

15 октября 2022, 18:59

Боевые качества наемников в рядах ВСУ снизились

Мир

15 октября 2022, 18:53

Орбан спрогнозировал наступление «затяжной войны»

Важное

15 октября 2022, 18:49

Власти Херсонской области заявили о провале наступления ВСУ

Подмосковье

15 октября 2022, 18:47

Приемные семьи в Балашихе усыновят детей-сирот из ДНР

Подмосковье

14 октября 2022, 12:53

Сразу 26 пар поженились в Наро-Фоминске за день до отправки мужчин в зону СВО

Читать 360tv в

Сразу 26 пар поженились в ЗАГСе Наро-Фоминска за сутки до отправки мужчин в зону специальной военной операции. Призванные на службу могут заключить брак в день подачи заявления.

Реклама

В числе новобрачных — Дмитрий и Елизавета. Они заключили брак уже во второй раз: после первого было расставание, но впереди — вновь разлука.

«Да, так бывает. Мы восстанавливаем свой брак. Раньше были женаты, потом развелись и вот опять решили зарегистрировать свои отношения. Мы уже 20 лет вместе», — рассказала девушка.

По ее словам, она верит в то, что будет хорошо.

Муж вернется, и мы еще отгуляем нашу свадьбу на белом теплоходе

Елизавета.

Ее супруг получил повестку и отправился на учебную подготовку в один из мобилизационных центров Подмосковья.

«Когда вернусь, дом будем строить, планов много. Со своей женой я бы и в разведку пошел», — поделился мужчина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал поддержку всем семьям мобилизованных. Он подчеркнул, что есть их контакты и адреса.

Наро-Фоминск

Семья

Свадьбы

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама