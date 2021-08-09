Раскрыт «рецепт» выпускаемой в Подмосковье вакцины центра «Вектор»

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» состоит из пептидов, копирующих участки S-белка вируса. Причем синтетические пептиды решили заменить на биотехнологические. Об этом рассказал руководитель производственной площадки вакцины в Подмосковье, генеральный директор «Герофарм» Петр Родионов.

По словам Родионова, специалисты производства занимаются тем, что следят за идентичностью всех партий выпускающейся в Новосибирске вакцине «Вектора». Также он поделился самим «рецептом» препарата.

«Пептиды, которые копируют участки S-белка SARS-CoV-2, сажаются на белок. Потом их сорбируют на гидроокиси алюминия — это нужно для усиления иммунного ответа. Вот и все», — сказал гендиректор компании «Известиям».

Сейчас «Вектор» производит пептиды синтетическим путем. В Подмосковье пока поступают также, но планируют начать использовать другой способ. Родионов отметил, что скоро производство перейдет на биотехнологический способ.

«Мы получаем те же самые пептиды новым способом. Природа происхождения пептидов на качество продукта не влияет. Мы это изучили. Они получаются одинаковыми», — заверил он.

Глава производственной площадки уточнил, что переход на биотехнологический способ произойдет только в 2022 году.