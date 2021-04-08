Расходы Подмосковья увеличили на 53,2 млрд рублей ради выплат медикам и дорог

В Подмосковье расходы бюджета в 2021 году увеличили на 53,2 миллиарда рублей. Средства направят на строительство и ремонт дорог и выплаты медикам. Изменения в бюджет приняли на заседании Мособлдумы.

В этом году расходы бюджета Московской области увеличились до 695,4 миллиарда рублей.

Исполняющий обязанности министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова отметила, что в регионе наблюдается положительная тенденция к выходу из кризиса и восстановлению экономики после пандемии.

Она уточнила, что доходы Подмосковья в этом году увеличатся на 38,1 миллиарда рублей, а расходы — на 53,2 миллиарда. Дефицит бюджета составит 67,4 миллиарда рублей. Это не превышает предельного значения, установленного федеральным законодательством.

Дополнительное финансирование из бюджета Московской области направят на строительство и ремонт дорог. Для этих целей предусмотрено 36,9 миллиарда рублей. На формирование современной комфортной городской среды дополнительно выделят 2,5 миллиарда рублей.

На переселение жителей аварийных домов дополнительно направят 301 миллион рублей, а на здравоохранение 6,6 миллиарда рублей. Из них почти 5,6 миллиарда рублей пойдут на выплаты медработникам, которые трудятся в инфекционных отделениях, на лекарства от коронавируса для пациентов, которые проходят лечение на дому.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что массовая вакцинация помогла сократить расходы на борьбу с COVID-19.

«Если в прошлом году они были почти 60 миллиардов рублей, то в этом году — меньше десяти. Очень важно, чтобы мы в кротчайшие сроки достигли показателей коллективного иммунитета и могли направлять расходы на развитие региона», — подчеркнул Брынцалов.