Расходы бюджета Подмосковья за полгода исполнены почти на 44%

За первые шесть месяцев 2020 года бюджетные расходы Московской области были исполнены почти на 44%. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявили в министерстве экономики и финансов региона.

В среду, 9 сентября, прошло расширенное заседание финансового комитета Мособлдумы, на котором обсуждалось исполнение бюджета Подмосковья за первые шесть месяцев. С докладом выступила замминистра экономики и финансов области Валерия Волкова, сообщила пресс-служба регионального парламента.

Волкова сообщила, что по доходам бюджет региона исполнен на 41,1% (260,8 миллиарда рублей). Это на 5% больше, чем было собрано за аналогичный период 2019 года.

При этом поступление налоговых и неналоговых доходов снизилось на 4,5%. По словам замминистра, это связано с ограничениями из-за коронавируса и с текущей экономической ситуацией в стране. Кроме этого, в период пандемии власти Подмосковья перенесли сроки уплаты налогов для предпринимателей, а также ввели ряд мер для поддержки бизнеса.

Исполнение бюджета по расходам составило около 44% (более 320 миллиардов рублей), что на 6% больше, чем за январь–июнь 2019 года.

Из потраченных средств 296,7 миллиарда — это деньги Московской области, 23,3 миллиарда — федеральные средства.

Замминистра привела рейтинг исполнения государственных программ, в котором лидируют здравоохранение и образование, а также спорт и социальная защита населения. Среди отстающих были названы программы по формированию комфортной городской среды и развитие инженерной инфраструктуры.