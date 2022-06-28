Расходы бюджета Подмосковья увеличатся на 73,5 млрд в 2022 году

30 июня на заседании Мособлдумы будет рассмотрен законопроект об изменениях в бюджете Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«В 2022 году мы увеличиваем расходы бюджета на 73,5 миллиарда рублей. Дополнительные средства пойдут на финансовое обеспечение приоритетных мероприятий. В первую очередь, это здравоохранение — на реализацию госпрограммы дополнительно будет выделено 16 миллиардов рублей в текущем году. Также направим дополнительно почти восемь миллиардов рублей на образование, 1,3 миллиарда рублей на социальную защиту», — рассказал Брынцалов.

Для сферы здравоохранения планируется направить на закупку систем мониторинга глюкозы для детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, порядка 270 миллионов рублей. С такой просьбой выступили родители во время круглого стола Мособлдумы. Кроме того, закупят дополнительные автомобили скорой помощи и выделят средства на оснащение медицинских учреждений лекарствами, в том числе для лечения COVID-19.

Доходы бюджета на 2022 год при этом увеличиваются на 28,9 миллиарда рублей. Увеличение доходов связано с поступлением субвенций из федерального бюджета и налоговых поступлений, в том числе по налогу на профессиональный доход. Игорь Брынцалов сообщил, что количество самозанятых граждан в Подмосковье постоянно растет.

Увеличение расходов в 2022 году также запланировано, в том числе по госпрограммам:

•строительство объектов социальной инфраструктуры –16,4 миллиарда рублей;

•переселение граждан из аварийного жилищного фонда -2,5 миллиарда рублей;

•формирование современной комфортной городской среды — 3,5 миллиарда рублей;

•развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса –27,8 миллиарда рублей;

•развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности — 1,7 миллиарда рублей;

•экология и окружающая среда –6,9 миллиарда рублей;

•сельское хозяйство –4,6 миллиарда рублей.

Игорь Брынцалов подчеркнул, что несмотря на общую экономическую ситуацию, связанную с зарубежными санкциями, бюджет Московской области демонстрирует устойчивость. Это позволяет выделять дополнительные средства на поддержку граждан и бизнеса в текущих условиях.