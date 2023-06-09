Подмосковье 09 июня 2023, 11:35 Расходы бюджета Подмосковья составили 910 миллиардов рублей в 2022 году Минблаго МО

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Расходы бюджета Подмосковья по итогам 2022 года составили 910 миллиардов рублей. Рост к 2021 году составил 28%.

Как рассказали в Министерстве экономики и финансов Подмосковья, расходы бюджета на реализацию 19 госпрограмм были исполнены в объеме 897,3 миллиарда рублей. Это 96,8% от плана. Увеличение по сравнению с 2021-м годом составило 189,3 миллиарда.

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В прошлом году на здравоохранение, образование, социальную политику, культуру и спорт был направлен 471 миллиард рублей. Наибольшие расходы составили содержание школ, детских садов и других социальных учреждений.

Кроме того, в прошлом году вдвое выросли расходы на капитальный ремонт и покупку медицинской техники — до 20,8 миллиарда рублей. На обновление школ и детских садов было направлено 12,7 миллиарда.

За это время в регионе закупили свыше 4 500 единиц медицинской техники, 100 автомобилей скорой помощи, было отремонтировано 79 учреждений здравоохранения, 67 школ и 15 детских садов.

Также в 2022 году в два раза увеличить расходы на региональные доплаты к пенсии и новые меры поддержки. Это денежные выплаты на ребенка возрасте от восьми до 17 лет, льготный проезд на коммерческих маршрутах и оказание помощи жителям новых субъектов России, военным и их семьям.

«В целом в 2022 году в Московской области социальную поддержку получили 109 категорий граждан или более 2,5 миллиона человек», — отметила глава министерства Наталия Масленкина.

По ее словам, в прошлом году было выделено 60 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию более 170 социальных объектов. Также более чем в полтора раза увеличились расходы на финансирование дорожной инфраструктуры. Средства были направлены на транспортное обслуживание, льготный проезд и поддержку предприятий. Кроме того, более 22 миллиардов выделили на обновление общественного транспорта и покупку 1373 автобусов. Также было построено шесть пешеходных переходов через железнодорожные пути и автовокзал в Бронницах.

В министерстве добавили, что увеличилось также финансирование госпрограммы по переселению жителей из аварийных домов. За год было расселено 3,4 тысячи человек. Особое внимание также выделили экономике и предпринимательству. Расходы в этой сфере увеличились в 1,4 раза. Объем помощи, которые получили предприниматели, вырос до 15,8 миллиарда рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает 24,8% валового регионального продукта.

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