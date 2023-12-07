Подмосковье 07 декабря 2023, 14:18 Расчистку улиц и дворов после снегопада усилили в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Уборку снега усилили в жилых кварталах Мытищ. Упор делают на вывоз снега с тротуаров и парковок.

Сотрудники администрации округа проверили, как ведется расчистка снега в жилых кварталах Императорские Мытищи, Афродита и Пироговская Ривьера. Ранее в этих районах зафиксировали набольшее количество обращений от жителей на портал «Добродел» и в муниципальный «Зимний штаб».

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«Мы дали местным подрядчикам срок до завтрашнего вечера для приведения в порядок территории своей ответственности. Взяли вопрос на контроль, приедем, посмотрим, как справляются. Это касается всех микрорайонов округа. Наши комиссии будут проходить на постоянной основе», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник.

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