Подмосковье 15 марта 2023, 14:16 Расчистка подтопленных из-за оттепели дорог началась в 6 округах Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья устраняют подтопления на дорогах в шести городских округах. Работы по некоторым адресам уже завершены.

Из-за теплой погоды и резкого таяния снега некоторые участки дорог в Подмосковье оказались подтоплены. В Минтрансе региона отметили, что утром началась работа по расчистке таких объектов.

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«Сегодня было выявлено девять мест подтоплений в Волоколамске, Талдоме, Истре, Ступине, Солнечногорске и Раменском», — сообщил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Огромные лужи уже ликвидировали на пересечении улиц Ново-Солдатской и Луговой в Волоколамске, а также на улице Маркса в поселке Вербилки Талдомского округа. По остальным адресам работы продолжаются и будут закончены до конца дня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в регионе. Из-за перепада температур повысился риск гололедицы.