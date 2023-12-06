Подмосковье 06 декабря 2023, 11:55 Расчистка крыш от снега и сосулек началась в Подмосковье ГЖИ МО

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Зимняя услуга по очистке домов от снега и сосулек заработала в приложении «Проверки Подмосковья». Первые итоги ее работы подвели в Госжилинспекции.

Как рассказали в ведомстве, сезонные задачи по осмотрам крыш уже появились в 56 округах Подмосковья. Эти работы инспекторы контролируют при помощи информационной системы «Мобильная диспетчерская платформа», рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

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Коммунальщики осматривают кровли, балконы, козырьки и другие выступающие конструкции домов. Лучшие результаты уже показали 16 округов, среди них Подольск, где проверили 883 дома, Пушкино — 749 домов, Электросталь — 607, Одинцово — 542 и другие.

Госжилинспекция также следит за тем, чтобы управляющие компании огораживали лентой опасные зоны, где возможет сход снега и наледи.

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