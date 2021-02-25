Около 17 тысяч коммунальщиков расчистят дворы Подмосковья после ледяного дождя

Подмосковье выведет около 17 тысяч коммунальщиков и свыше 1,8 тысячи специальных машин на очистку дворов после ледяного дождя 25 февраля. Сотрудники перешли на усиленный режим уборки по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Это отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин. Он подчеркнул, что после снега и дождя местами образовалась ледяная корка.

По его словам, ночью в расчистке дворов и общественных мест задействовали около 7,3 тысячи человек и более тысячи машин.

Все коммунальные службы были переведены на круглосуточное дежурство. Мы проводили превентивную обработку противоголедными материалами дворов и тротуаров Михаил Хайкин.

В результате площадь обработанной территории увеличилась в 2,3 раза по сравнению с прошлой ночью.

Ранее губернатор Московской области призвал коммунальные и дорожные службы круглосуточно следить за состоянием дворов, дорог, тропинок. Об этом он написал в Instagram.

Прошлой зимой все жаловались, что зимы нет. В этом году таких жалоб не слышно — морозы русские. И, похоже, наши приключения еще не закончились <…>. Много работы будет у наших коммунальщиков. Прошу держать ситуацию на контроле круглосуточно Андрей Воробьев.

Днем на уборку дворовых территорий выйдут более 16,7 тысячи человек и почти две тысячи единиц техники.