Подмосковье 16 марта 2023, 14:51 Расчетный центр Подмосковья запустил акцию «Передай показания с умной платежкой» мособлеирц.рф

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Акция «Передай показания с умной платежкой» стартовала в Подмосковье. Участники могут выиграть по три тысячи рублей на оплату коммунальных услуг, рассказали в МинЖКХ региона.

Период передачи показаний счетчиков за март начался. Он проходит с 15-го по 26-е число каждого месяца. За их передачу при помощи умной платежки в этом месяце жители могут получить по ри тысячи рублей. Всего будет пять победителей.

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Для участия в акции нужно быть зарегистрированным на портале МосОблЕИРЦ и передать показания счетчиков через личный кабинет или мобильное приложение. Число его пользователей уже превысило 1,3 миллиона человек, рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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«С помощью приложения пользователи могут не только подавать показания приборов учета и прозрачно видеть все начисления и проведенные платежи по ним, но и следить за тарифами и совершать своевременную оплату за жилищно-коммунальные услуги одним кликом», — добавил он.

Выигрыш поступит на лицевой счет, его можно будет использовать для оплаты услуг ЖКХ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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