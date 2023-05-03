Подмосковье 03 мая 2023, 14:50 Расчетный центр Подмосковья разыграет призы за своевременную оплату квитанций через СБП МосОблЕИРЦ

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Абоненты Единого расчетного центра в Подмосковье смогут выиграть 3999 рублей за оплату квитанций вовремя и через СБП. Начисления за апрель уже доступны к оплате в личном кабинете МосОблЕИРЦ.

Для участия в акции «Удача в быстрых платежах» нужно до 15 мая полностью оплатить квитанцию за ЖКУ, воспользовавшись сервисом быстрых платежей. Это можно сделать в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, мобильном приложении или по кнопке моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф.

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Подробнее об условиях акции можно узнать здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на модернизацию системы ЖКХ будет направлено 320 миллиардов рублей.

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