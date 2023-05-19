19 мая 2023, 13:29
Расчетный центр Подмосковья опубликовал видеокурс о платежах за отопление
Курс по вопросам расчета и оплаты отопления появился на сайте МосОблЕИРЦ. На нем можно получить ответы на вопросы о том, как проводят корректировку, способах начислений и другие.
Как рассказали в ведомстве, курс создавался для участников клуба «Активное долголетие», но он будет полезен всем желающим разобраться в вопросе.
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В МинЖКХ напомнили, что услуга отопления вызывает больше всего вопросов, потому что она стоит дороже других, а расчет стоимости зависит от многих факторов. В их числе наличие в доме счетчика, есть ли собственная котельная в доме и другие.
Корректировку платы для жителей с общедомовым счетчиком проводят в начале года, следующего за расчетным периодом, и начисляют в течение всего года. Так, стоимость услуги зависит от фактического объема потребления, а начисления за прошедший год могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Получить консультацию расчетного центра можно в мессенджерах и личном кабинете в сервисе «Умная платежка».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.
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