Подмосковье 15 сентября 2023, 13:17 Расчетный центр Подмосковья напомнил способы оплаты ЖКУ без комиссии МосОблЕИРЦ

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С 18 сентября в нескольких городах Подмосковья при оплате счетов через личный кабинет МосОблЕИРЦ будет взиматься сервисный сбор банка за прием платежей. В Едином расчетном центре напомнили, как можно платить за ЖКУ без комиссии.

Ранее МосОблЕИРЦ полностью брал оплату банковской комиссии на себя, чтобы создать максимально комфортные условия для пользователей личного кабинета. Сейчас комиссия уже взимается во многих муниципалитетах Подмосковья. С 18 сентября этот список пополнят Красногорск, Лыткарино, Мытищи и Талдом.

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Оплатить счета без комиссии по-прежнему можно через Систему быстрых платежей в личном кабинете МосОблЕИРЦ и мобильном приложении. До конца года там действует скидка 1% при оплате.

Также без комиссии принимают платежи платежные терминалы, кассы и офисы МосОблЕИРЦ, банки через QR-код в квитанции.

Не взимается комиссия при оплате ЖКУ на сайте МосОблЕИРЦ, в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в Едином личном кабинете Мосэнергосбыта.