Подмосковье 30 марта 2023, 12:28 Расчет стоимости увеличения земельного участка появился на «Госуслугах» Подмосковья

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Расчет стоимости «прирезки» автоматизировали в Подмосковье. Опция «Перераспределение земель и (или) земельных участков» появилась на портале госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи Московской области.

«Новый сервис делает подачу заявления проще, а получение услуги — удобнее. Больше не требуется самостоятельно узнавать стоимость дополнительных соток — она будет рассчитываться автоматически», — сообщила министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Перераспределение земель — это присоединение смежной территории из состава муниципальной или государственной территории к существующему участку, который находится в частной собственности. Так, собственник получает больший по площади земельный участок. Плата за перераспределение в Московской области составляет 50% от кадастровой стоимости присоединяемой территории.

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