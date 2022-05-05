Расчет на успех. Инвесторам в Московской области предоставят ряд преимуществ

В Подмосковье создали благоприятные условия для новых инвесторов. Они смогут рассчитывать на выгоду в получении земельных участков, лизинге техники и оборудования и хороший рынок сбыта. Об этом в эфире радио Sputnik заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Первое: мы сделаем так, что тот, кто к нам приходит, получит землю бесплатно или на очень льготных условиях у частника. То есть поможем или договориться, или подобрать землю», — пояснил глава региона.

Подмосковные власти, добавил Андрей Воробьев, окажут «всяческую поддержку по семенам, удобрениям и технологическому оснащению». Меры коснутся и лизинга техники и оборудования.

«Если ты приходишь к нам, ты все эти преимущества имеешь», — подчеркнул губернатор Московской области.

Самым главным преимуществом он назвал рынок сбыта, на котором работают компетентные профессионалы.

«Это компетентные, профессиональные люди, которые живут у нас в Подмосковье. Все это позволяет рассчитывать на результат, на успех», — заметил Андрей Воробьев.