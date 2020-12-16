Раритетные экспонаты представят в подмосковной усадьбе Якова Брюса

В подмосковной усадьбе Якова Брюса отметили 303 года со дня создания Слободы при Лосиной мануфактуре. Это событие неразрывно связано и с образованием Лосино-Петровского. По словам историков, сам город появился 15 декабря 1717 года.

Там начали развивать промышленные производства, а месте с ними стала быстро расти Лосиная Слобода. Практически в то же время здесь строили пороховые заводы Стельса.

«Все это было на берегу реки Вори. И Яков Брюс, наверное, знал это место хорошо. Почему он купил эту усадьбу у Долгоруких? Потому что он по делам службы сюда очень часто приезжал и ведал всеми поставками на военные сражения», — уточнила руководитель музея-усадьбы Елена Бельская.

На праздник Лосиной Слободы собрались краеведы, чиновники и представители администрации округа. Они посетили усадьбу и обсудили, как лучше разместить экспозиции краеведческого музея.

Новые экспозиции

Временно все экспонаты хранятся в запасниках. Но как только ограничения из-за пандемии снимут, раритетные ценности станут доступны всем желающим.

Последние несколько десятилетий усадьба была в запустении. Но за ее восстановление взялся депутат Вячеслав Фомичев. Об этом рассказал глава городского округа Иван Курданин.

Вячеслав Васильевич в нашем округе сделал, отреставрировал и привел уже практически в идеальное состояние место притяжения, куда приятно приходить Иван Курданин.

Сейчас в усадьбе открыты музей Якова Брюса и центральный флигель. Там уже разместили уникальные коллекции часов и старинную мебель, возраст которой исчисляется столетиями.

А уже 25 декабря в усадьбе Якова Брюса откроют уникальную выставку. Ее посвятят Александру I и победе над Наполеоном. Посетители смогут больше узнать об истории России.