Подмосковье 05 марта 2023, 13:13 Раны на лице вызывают тревогу. Омбудсмен сообщила о состоянии пострадавшей пятиклассницы из Химок Омбудсмен Мишонова: раны на лице пострадавшей в Химках школьницы вызывают тревогу

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Пятикласснице, пострадавшей при нападении одноклассницы в школе в Химках, предстоит длительная реабилитация. Процесс восстановления идет не слишком легко, сообщила в Telegram детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова.

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«Раны заживают, но медленно. Все очень непросто с восстановлением. Серьезные раны на лице вызывают тревогу. Особенно пострадала правая сторона. Предстоит длительная реабилитация, работа с психологом», — пояснила уполномоченный.

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Мишонова отметила, что родители девочки стараются сделать все, чтобы вся семья как можно скорее оправилась от произошедшего.

«Держатся, думают о будущем дочек и стараются, чтобы боль от произошедшего прошла быстрее», — добавила омбудсмен.

ЧП в одной из школ в Химках произошло 7 февраля. Одна из учениц напала на Соню и изрезала ножом. Девочку выписали из больницы 18 февраля.

Отец напавшей школьницы позже заявил, что его дочь всегда была общительной и адекватной. Он заверил, что семья готова оплатить лечение пострадавшей. При этом мать ученицы, которая изрезала девочку ножом, обвинила во всем жестокий контент в интернете. За личное интервью женщина потребовала у журналистов 15 миллионов рублей.

После нападения Соню навестил в больнице губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он отметил, что за ребенка переживали все. Отдельную благодарность глава региона выразил врачам из Химок и Люберец и санавиации за профессионализм и оперативность.

«Самое страшное позади. Соня поправится обязательно», — выразил уверенность губернатор.