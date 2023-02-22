Подмосковье 22 февраля 2023, 15:32 Раненый участник СВО получил консультацию врачей в Истринской больнице

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Участник СВО Роман К. после ранения получил консультацию врачей в Истринской больнице. Его ждет долгий путь лечения и реабилитации.

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Роману 25 лет, он отправился на фронт еще в сентябре. Во время отдыха вместе с товарищами боец попал под обстрел. Несколько взрывов, и Роман оказался под завалами, стена рухнула прямо на него. Через 10 минут парня вытащили из-под завалов.

Сейчас он проходит лечение в Истре. У Романа повреждение двух коленных суставов. На правой ноге разрыв крестообразной связки. Ему проведут операцию по воссозданию.

«После нее от девяти до 12 месяцев восстановления, потом можно будет перейти к левой нижней конечности. Там тоже есть повреждение связочного аппарата, пока по клиническим данным — повреждение мениска», — рассказал врач-травматолог, ортопед Эдгар Кесян.

Также у солдата перелом лопатки и проблемы с левым ухом — из-за взрывной волны повредился слух. Команда администрации помогает военнослужащему и следит за его здоровьем.

Глава округа Татьяна Витушева навестила бойца во время обследования.

«Самое главное, что он живой. Через какое-то время, я надеюсь, благодаря вашим усилиям и других врачей будет здоровым и вернется к нам уже в целости и сохранности», — отметила городского округа Истра Татьяна Витушева.

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