Подмосковье 22 мая 2023, 12:23 Раненых бойцов СВО направят на реабилитацию в два центра Балашихи

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Раненые бойцы СВО смогут пройти реабилитацию в Балашихе. В этом направлении работают два госпиталя.

Реабилитацией раненых бойцов будут заниматься врачи Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в дивизии имени Дзержинского и Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Последний расположен в микрорайоне Купавна.

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Для восстановления пациентов используют передовые методы реабилитации и разрабатывают индивидуальные программы лечения. С ранеными работают врачи ЛФК, физиотерапевты, психотерапевты, мануальные терапевты, травматологи и другие специалисты.

В госпитале имени академика Бурденко для пациентов провели мастер-классы по адаптивным видам спорта. Участники попробовали себя в стрельбе из лука, армрестлинге и адаптированных для инвалидов игровых видах спорта — баскетболе и волейболе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в реабилитационном центре «Ясенки» и встретился с военнослужащими.

«Здесь парни проходят реабилитацию после ранений на СВО. Поддержать их приехали также волонтеры из Балашихи — привезли подарки и теплые слова для каждого. Такое участие от людей, поддержка имеют большую ценность для наших военных, особенно во время восстановления», — отметил губернатор.

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