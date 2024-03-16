Подмосковье 16 марта 2024, 13:34 Раненые участники СВО проголосовали в главном госпитале Росгвардии в Балашихе Пресс-служба Росгвардии

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Военнослужащие, которые получили ранения в ходе спецоперации и находятся на реабилитации, участвуют в выборах. Бойцы голосуют в стенах Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в дивизии Дзержинского.

Временный избирательный участок открыли в зале для конференций в здании учреждения. Военнослужащие, которые не могут ходить, голосуют в палатах, к ним приходят сотрудники с переносными урнами.

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Также для удобства проголосовать в здании госпиталя могут его сотрудники.

Выборы президента в стране проводятся в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта.

Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии Пресс-служба Росгвардии

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, вертолетная эскадрилья, базирующаяся в Подмосковье, совершила свыше пяти тысяч боевых вылетов в зону спецоперации.

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