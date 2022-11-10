Подмосковье 10 ноября 2022, 12:20 Раненую лосиху спасли в Богородском округе

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Сотрудники госохотнадзора обнаружили в СНТ Новая Искра в Богородском раненую лосиху. У животного была травмирована задняя нога в районе крестца. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

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Лосиха перемещалась среди дачных участков под линиями электропередачи. Животное было истощено и могло погибнуть, рассказали в министерстве.

Инспекторы обездвижили лосиху и осмотрели ее вместе с ветеринарами фонда защиты животных «БИМ». Они предположили, что травмы могли быть получены в ДТП. Лосиху направили на лечение и реабилитацию.