Раненую черепаху нашли и спасли на сортировочной ленте для мусора в Подмосковье

Черепаха с пробитым панцирем была замотана в целлофановый пакет и выброшена в один из контейнеров на территории Подмосковья. Животное чудом заметили на сортировочной ленте и спасли.

Из контейнера красноухая черепаха попала на комплекс по переработке отходов «Дон» (городской округ Кашира) компании «РТ-Инвест». Сотрудники комплекса заметили движение, извлекли животное из пакета и срочно доставили в административный корпус. Там провели медицинский осмотр и выявили трещину в панцире. Начали лечить.

Судьбой черепахи занялась сотрудница КПО Ольга Дягиль, у которой дома живут два точно таких же питомца. Она рассказала много полезной информации о найденыше. Вскоре коллеги общими усилиями оборудовали просторный террариум, внутри которого есть морские камни, водоросли и ракушки. Первые несколько часов черепаха вела себя осторожно и восстанавливала силы, но быстро адаптировалась — сейчас у нее хороший аппетит, она проявляет любопытство и с интересом изучает обстановку вокруг. В ближайшее время животное заберет к себе одна из сотрудниц комплекса.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудники «РТ-Инвест» отметили, что случай мог закончиться печально, и надеются, что подобные ситуации не повторятся.