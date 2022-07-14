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    14 июля 2022, 12:29

    Раненую черепаху нашли и спасли на сортировочной ленте для мусора в Подмосковье

    Мария Мурашова

    Черепаха с пробитым панцирем была замотана в целлофановый пакет и выброшена в один из контейнеров на территории Подмосковья. Животное чудом заметили на сортировочной ленте и спасли.

    Раненую черепаху нашли и спасли на сортировочной ленте для мусора в Подмосковье

    Из контейнера красноухая черепаха попала на комплекс по переработке отходов «Дон» (городской округ Кашира) компании «РТ-Инвест». Сотрудники комплекса заметили движение, извлекли животное из пакета и срочно доставили в административный корпус. Там провели медицинский осмотр и выявили трещину в панцире. Начали лечить.

    Судьбой черепахи занялась сотрудница КПО Ольга Дягиль, у которой дома живут два точно таких же питомца. Она рассказала много полезной информации о найденыше. Вскоре коллеги общими усилиями оборудовали просторный террариум, внутри которого есть морские камни, водоросли и ракушки. Первые несколько часов черепаха вела себя осторожно и восстанавливала силы, но быстро адаптировалась — сейчас у нее хороший аппетит, она проявляет любопытство и с интересом изучает обстановку вокруг. В ближайшее время животное заберет к себе одна из сотрудниц комплекса.

    Раненую черепаху нашли и спасли на сортировочной ленте для мусора в Подмосковье | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Сотрудники «РТ-Инвест» отметили, что случай мог закончиться печально, и надеются, что подобные ситуации не повторятся.