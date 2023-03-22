Подмосковье 22 марта 2023, 11:46 Раненому бойцу СВО из Истры помогут с реабилитацией

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Травматологи Истринской областной клинической больницы проконсультируют раненого бойца СВО. Мужчине помогут пройти реабилитацию для полного восстановления.

Станислав приехал домой в отпуск по ранению. Его мобилизовали в октябре прошлого года, за повесткой он пришел сам. В разведывательную роту Станислав попал с пятью своими односельчанами. В конце декабря они попали под минометный обстрел в зоне СВО. Ранены были трое бойцов. Станислав получил огнестрельные и осколочные ранения правой ноги.

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«Ребята тащили часа три по земле <…>. Спасибо пацанам, конечно, большое», — рассказал участник СВО Станислав.

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Мужчину отправили в военный госпиталь Нижнего Новгорода, где провели операцию. Спустя два месяца, 1 марта он приехал в Истру.

Семью навестила глава городского округа Истра Татьяна Витушева. Она пообщалась со Станиславом и его супругой Анастасией, узнала, нужна ли им какая-то помощь.

«Звонили, предлагали помощь нашей семье, но нам в принципе ничего не нужно было, потому что дети уже взрослые. <…> Школа очень быстро помогла — организовали и питание, и кружки бесплатно сделали», — рассказала супруга бойца Анастасия.

Пока Станислав еще не может наступать на ногу. Чтобы он мог быстрее восстановить здоровье, ему привезли специальный массажер с магнитными иголками и башмак Буше.

«Самая главная задача, чтобы ты быстрее пошел на поправку. С нашей стороны будет сделано все возможное, чтобы с тобой реабилитацию проводили», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Станислава ждет консультация по поводу реабилитации в Истринской областной клинической больнице. На 15 апреля назначена военно-врачебная комиссия. Сам мужчина говорит, что после восстановления готов вернуться в зону СВО.

Напомним, ранее после визита губернатора Подмосковья Андрея Воробьева госпиталь в Наро-Фоминске получил два новых лифта. Работы по замене подъемников профинансировали за счет бюджета Московской области.

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